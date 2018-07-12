Діти у Яремчі могли отруїтися не в готелі, де відпочивали (відео)

Стан дітей, які отруїлися у місті Яремче, задовільний.

У Яремчі Івано-Франківської області діти могли отруїтися продуктами, купленими за межами готелю.

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Вже відомі попередні висновки комісії Держпродспоживслужби. Її фахівці не пов'язують отруєння дітей з їхнім харчуванням у ресторані готелю, де вони відпочивали.

Найімовірніше, дітям стало зле від продуктів, які вони купили за межами готелю. У Яремчанській лікарні зараз перебувають 5 дітей. Їхній стан задовільний.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня до інфекційного відділення Яремчанської центральної районної лікарні з харчовим отруєнням було госпіталізовано п’ятеро дітей віком 9-13 років.