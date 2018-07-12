У місті Яремче в готелі отруїлися діти - їх госпіталізували

Діти проживали та харчувались в готелі «Водоспад».

У місті Яремче Івано-Франківської області п’ятеро дітей госпіталізовано з отруєнням.

Як повідомили УНІАН в управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, вчора, 11 липня, в інфекційне відділення Яремчанської центральної районної лікарні з харчовим отруєнням госпіталізовано п’ятеро дітей віком 9-13 років.

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Усі потерпілі – жителі міст Київ та Харків. Діти проживали та харчувались в готелі «Водоспад». Наразі стан дітей задовільний.

За інформацією головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, у всіх хворих попередній діагноз «гострий гастроентероколіт».

Створена комісія для санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкта з відбором проб харчових продуктів, води та змивів з обладнання для лабораторного дослідження.

Було встановлено, що заклад не був включений до переліку дитячих відпочинково-оздоровчих закладів Івано-Франківської області, не перереєстрований в Реєстрі потужностей операторів ринку харчових продуктів, а також не перевірявся впродовж останніх чотирьох років.

Як повідомляв УНІАН, у дитячому спортивному таборі на Київщині зафіксували випадок масового отруєння дітей. 11 вихованців потрапили до медичного ізолятору табору. Ще одна дитина, 8-річна дівчинка, впала у кому та була госпіталізована до реанімації.

За фактом отруєння дітей відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.