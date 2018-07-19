Супрун назвала їжу "від усіх хвороб"

Супрун порадила українцям їсти якомога більше овочів.

Медичні експерти та лікарі з усього світу постійно заохочують додавати більше овочів до свого раціону.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в.о. глави МОЗ Уляна Супрун. Вона наголосила, що овочі - надійний захист від багатьох хвороб.

Так, зазначила Супрун, багатий на овочі раціон зменшує ризики появи серцево-судинних хвороб, діабету другого типу, ожиріння та деяких видів раку. Крім того, допомагає зменшити ризик утворення каменів у нирках та втрату кісткової тканини.

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Крім того, овочі корисні для мозку: антиоксиданти в їхньому складі протидіють пошкодженню клітин і допомагають запобігти атеросклерозу, хворобам Альцгеймера та Паркінсона.

Також овочі запобігають стресу, додала виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України. "Через емоційне виснаження люди схильні переїдати. Проте багато овочів містять поживні речовини, а також жирні кислоти омега-3. Вони допомагають боротися з тривожністю і депресією", - пише вона.

Та це ще не все - овочі допомагають зберігати здорову вагу, оскільки в них міститься клітковина, яка необхідна для швидкого насичення без шкідливих калорій.

Супрун розповіла, що овочі покращують зір. Наприклад, бета-каротин, що міститься у моркві, успішно бореться з макулярною дегенерацією сітківки й катарактою.

Раніше Супрун пояснила українцям, чому обов'язково треба снідати. За її словами, пропуск цього прийому їжі - гарантований шлях до проблем зі здоров'ям.