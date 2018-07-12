Супрун пояснила українцям, чому обов'язково треба снідати

Багато дорослих людей нехтують сніданком, хоча знають, що це - гарантований шлях до проблем зі здоров'ям.

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун радить починати продуктивний день зі здорового сніданку.

Вона на своїй сторінці у Facebook навела конкретні факти, чим шкідливо не снідати:

1. Вам сильніше хотітиметься їсти нездорову їжу

Смачний та корисний сніданок впливає на наше відчуття голоду протягом дня. Тому якщо ви не снідали, існує висока ймовірність, що почуття голоду "змусить" вас запихатися чимось на ходу. Крім того, люди, які пропускають сніданок, більш схильні їсти шкідливу їжу протягом дня, перебрати з калоріями та вживати менше поживних речовин.

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2. Зростають ризики появи жовчнокам'яної хвороби

3. План з боротьби із зайвою вагою не спрацює

Дослідження кажуть, що люди, які зазвичай не снідають, більш схильні набирати зайву вагу через те, що не можуть контролювати відчуття голоду.

4. Без сніданку буде важче думати

У середньому між вечерею та сніданком минає 8-12 годин. Результати досліджень вказують, що саме поживний сніданок дозволяє стимулювати пам‘ять, концентрацію уваги та готовність навчатись.

"Пам'ятайте, що снідати краще не пізніше, ніж через 2 години після пробудження", - наголосила Супрун.

Раніше повідомлялося, що в. о. голови МОЗ Уляна Супрун вважає середземноморську дієту найбільш корисною та доступною.