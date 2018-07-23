Від самого ранку: магнітна буря накриє Землю
Магнітна буря класу G1 за п'ятибальною шкалою накриє Землю вранці у вівторок, 24 липня.
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Про це свідчать дані рентгенівської астрономії Сонця ФІАН. Зазначається, що буря почнеться приблизно о 6:00 за Києвом. Магнітне поле буде залишатися збудженим до полудня.
Як захиститися від впливу магнітних бур
Повністю уникнути впливу магнітної бурі, особливо метеозалежним людям, неможливо. Однак є поради, які допоможуть мінімізувати вплив метеоудару:
• у дні меоудару краще утриматися від фізичних навантажень;
• постарайтеся виключити алкоголь й нікотин;
• забезпечте собі повноцінний здоровий сон;
• пийте більше рідини;
• каву краще замінити на зелений чай, який багатий на антиоксиданти;
• не вживайте важку їжу;
• при нервозності і безсонні можна прийняти трав'яні настої, наприклад, евкаліпту, меліси, валеріани або соку алое;
• метеозалежним краще мати під рукою ліки "екстреного реагування", схвалені лікарем.
Як повідомляв УНІАН, 1 червня Землю накрила магнітна буря, яка тривала кілька днів.