Від самого ранку: магнітна буря накриє Землю

Пік магнітної бурі припаде на 24 липня.

Магнітна буря класу G1 за п'ятибальною шкалою накриє Землю вранці у вівторок, 24 липня.

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Про це свідчать дані рентгенівської астрономії Сонця ФІАН. Зазначається, що буря почнеться приблизно о 6:00 за Києвом. Магнітне поле буде залишатися збудженим до полудня.

Як захиститися від впливу магнітних бур

Повністю уникнути впливу магнітної бурі, особливо метеозалежним людям, неможливо. Однак є поради, які допоможуть мінімізувати вплив метеоудару:

• у дні меоудару краще утриматися від фізичних навантажень;

• постарайтеся виключити алкоголь й нікотин;

• забезпечте собі повноцінний здоровий сон;

• пийте більше рідини;

• каву краще замінити на зелений чай, який багатий на антиоксиданти;

• не вживайте важку їжу;

• при нервозності і безсонні можна прийняти трав'яні настої, наприклад, евкаліпту, меліси, валеріани або соку алое;

• метеозалежним краще мати під рукою ліки "екстреного реагування", схвалені лікарем.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня Землю накрила магнітна буря, яка тривала кілька днів.