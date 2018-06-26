Землю накриє тривала магнітна буря

Фахівці рекомендують у дні магнітних бур більше часу проводити на свіжому повітрі та вживати багато води.

У найближчі три дні зросте сонячна активність, тож метеочутливі люди відчуватимуть впливи геомагнітних збурень.

За даними Національної погодної служби Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), 26 червня потужність магнітних бур до 15 години становитиме 1 бал, але згодом почне зростати: з 15.00 до 18.00 сила бурі матиме 2 бали, до 21 години зросте до 3 балів, з 21.00 — потужність бурі уже становитиме 4 бали, що означає "мала" буря, передає Експрес-онлайн.

А от у ніч на 27 червня сила бурі сягне 5 балів. Метеорологи називають таку бурю "помірною", проте її вплив на людей дуже відчутний.

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У метеозалежних посилюються головний біль, проблеми з тиском, серцем та сном. Можливі запаморочення, слабкість, перепади настрою. Фахівці рекомендують більше часу проводити на свіжому повітрі та вживати багато води.

Лише з 9 години ранку середи вплив трохи послабшає — до 4 балів, а з 12.00 до 18.00 — до 3 балів. Проте надвечір бурі знову розгуляються, набравши силу у 4 бали.

У ніч на четвер, 28 червня, магнітна буря матиме потужність у 3 бали — від опівночі до 3 години ночі, згодом — 4 бали, а від 6 до 9 години ранку — знову аж 5 балів. Лише вдень магнітні збурення поволі йтимуть на спад — до 12 години потужність дорівнюватиме 4 бали, до 15.00 — опуститься до 3 балів, і до кінця дня матиме 2 бали.

За даними метеорологів, ймовірність виникнення активної магнітної бурі сьогодні становить 35%, ймовірність незначного магнітного шторму — 20%. У середу ймовірність бурі — 20%, та шторму — 35%, у четвер — 30 та 35% відповідно. 27 червня ймовірність виникнення помірного шторму становить 25%, 28 червня — 20%. У середу можливе навіть виникнення екстремального шторму — ймовірність цього становить 5%.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня Землю накрила магнітна буря, яка тривала кілька днів.