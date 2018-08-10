Що робити, коли у лікарні вимагають благодійні внески: пояснення від Супрун

Трансформація системи охорони здоров'я в Україні з часом викорінить примусові "благодійні" внески у медзакладах, обіцяє Супрун.

Виконувач обов'язків глави МОЗ Уляна Супрун пояснила, чи правильно, що лікарні збирають благодійні внески та що робити, якщо змушують стати благодійником.

"Ніхто не може заборонити благодійність. Кожна людина, за власним бажанням та на власний розсуд, може добровільно жертвувати свої кошти чи майно. Ключове у цьому твердженні - добровільно", - пише Супрун на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожСупрун налякала українців страшними наслідками їхньої згубної звички

Виконувач обов'язів міністра охорони здоров'я наголосила, що коли це відбувається не з власної волі, а під примусом - або ви жертвуєте кошти, або не отримуєте лікування - благодійний внесок з жесту доброї волі перетворюється на порушення закону (п. 2 ч.1 ст. 1 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації").

"Благодійні внески не можуть бути обов’язковими для сплати, а будь-які примусові збори коштів - неприпустиме явище в медзакладах. Невиконання цих вимог тягне за собою адміністративну відповідальність", - додала в.о. глави МОЗ.

Вона обіцяє, що трансформація системи охорони здоров'я з часом викорінить примусові "благодійні" внески.

"Якщо у вас вимагають здати благодійний внесок у медзакладі - зверніться зі скаргою до головного лікаря, департаменту чи управління охорони здоров’я у вашій області або правоохоронних органів", - радить Супрун.

Раніше в.о. міністра охорони здоров'я заявила, що на сьогодні 14,8 млн українців підписали декларації із сімейними лікарями, терапевтами та педіатрами.