Супрун розповіла, скільки українців обрали свого лікаря

Вже кожен третій українець визначився із сімейним лікарем.

На сьогодні 14,8 млн українців підписали декларації із сімейними лікарями, терапевтами та педіатрами.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в.о. глави МОЗ Уляна Супрун. За її словами, лідирує Вінницька область - там 56% мешканців обрали своїх лікарів.

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Наступні серед лідерів — Полтавська, Харківська і Хмельницька області. У цих регіонах навіть не кожен третій, а майже кожен другий вже має свого лікаря.

"Власний лікар — must have для здорового і довгого життя. Послуги у нього, базові аналізи, вакцинація, профілактичні обстеження - абсолютно безоплатні для кожного", - наголосила Супрун.

"Якщо ще не обрали свого фахівця — не відкладайте на потім! Це можна зробити, як у комунальних медзакладах, так і у приватних клініках", - додала виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я.

Раніше Супрун розповідала, що понад 80% смертей в Україні спричинено хворобами системи кровообігу, новоутвореннями, хронічними обструктивними хворобами легень, діабетом. Це ті хвороби, які в багатьох випадках викликає неправильний спосіб життя.