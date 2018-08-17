Супрун порадила українцям, як боротися зі стресом

17:57, 17 серпня 2018
Країна
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Супрун пояснила вплив стресу на організм / фото pixabay.com

Наш мозок працює як своєрідний менеджер стресу. Його підкоркові структури та наша свідомість посилають сигнали про небезпеку в гіпоталамус. Це невеличка частина мозку, що диригує гормональні, біохімічні і деякі поведінкові процеси в тілі. Він запускає виділення гормонів адреналіну та кортизолу, що активує симпатичну ланку автономної нервової системи. Вся ця ланка подій і викликає кінцеву реакцію - "бий чи тікай", пояснює Супрун на своїй сторінці у Facebook.

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Від тривалості стресу залежать і зміни, яких зазнає наш організм. Але він стає надовго супутником нашого життя - це вже дуже небезпечно.

"Через надмірну кількість гормону стресу - кортизолу - відбуваються фізіологічні зміни, які підвищують ризики появи хронічних хвороб. Ми погано спимо, втомлюємось, починаємо їсти малопоживну їжу, або ж навпаки переїдаємо. Крім того, стрес може супроводжуватись і вживанням надмірної кількості алкоголю та курінням", - пише в.о. глави МОЗ.

Також Супрун дала кілька порад, як протидіяти стресу:

- намагайтесь лягати спати і прокидатись в однаковий час; щоб покращити якість сну, не користуйтеся електронними пристроями, уникайте переїдання, вживання кофеїну та алкоголю перед сном;

- знайдіть підтримку серед близьких та рідних;

- будьте фізично активні: від занять спортом виділяються ендорфіни, серотонін, дофамін та ендоканабіоноїди - сполуки, що дарують нам щастя, задоволення та ейфорію;

- харчуйтесь правильно - не пропускайте прийомів їжі, але не переїдайте. 

Раніше Супрун розповіла, до чого може призвести надмірне користування соцмережами: поява додаткового стресу, підвищення відчуття тривоги, погіршення настрою та навіть депресія.

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Теги: #МОЗ#стрес#Уляна Супрун