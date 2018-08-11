Супрун розповіла, до чого може призвести надмірне користування соцмережами

Дослідження вказують на те, що люди стають дедалі більш залежними від своїх смартфонів, існує навіть назва самого страху залишитися без мобільного телефону – номофобія.

Існує безліч досліджень, які підтверджують негативні ефекти від надмірного користування соціальними мережами.

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Про це написала виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на своїй сторінці в соцмережі. «Поява додаткового стресу, підвищення відчуття тривоги, погіршення настрою та навіть депресія. Більш того, до негативних наслідків відносять розвиток залежності, зниження самооцінки та порушення сну» – зазначає Супрун.

Тому, додає Супрун, слід хоча б іноді відриватися від своїх гаджетів та акаунтів в соціальних мережах: «Вимкніть сповіщення на телефоні, якщо є така можливість, та влаштуйте собі хоча б один день без постійних поглядів на екран телефону».

Багато дослідників вивчають проблематику залежності від гаджетів та соціальних мереж, і чимало науковців дійсно пов’язують її з депресією, високим рівнем тривожності та розладами сну, які, в свою чергу, призводять до низки інших захворювань.

Численні дослідження вказують на те, що люди стають дедалі більш залежними від своїх смартфонів, існує навіть назва самого страху залишитися без мобільного телефону – номофобія, передає радіо Свобода Більше того, часопис The Independentповідомляв, що вже є спеціальні центри лікування від цього.