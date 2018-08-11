Супрун розповіла, до чого може призвести надмірне користування соцмережами

16:44, 11 серпня 2018
Суспільство
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Ілюстрація \ REUTERS

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Про це написала виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на своїй сторінці в соцмережі. «Поява додаткового стресу, підвищення відчуття тривоги, погіршення настрою та навіть депресія. Більш того, до негативних наслідків відносять розвиток залежності, зниження самооцінки та порушення сну» – зазначає Супрун.

Тому, додає Супрун, слід хоча б іноді відриватися від своїх гаджетів та акаунтів в соціальних мережах: «Вимкніть сповіщення на телефоні, якщо є така можливість, та влаштуйте собі хоча б один день без постійних поглядів на екран телефону».

Багато дослідників вивчають проблематику залежності від гаджетів та соціальних мереж, і чимало науковців дійсно пов’язують її з депресією, високим рівнем тривожності та розладами сну, які, в свою чергу, призводять до низки інших захворювань.

Численні дослідження вказують на те, що люди стають дедалі більш залежними від своїх смартфонів, існує навіть назва самого страху залишитися без мобільного телефону – номофобія, передає радіо Свобода Більше того, часопис The Independentповідомляв, що вже є спеціальні центри лікування від цього.

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Теги: #Супрун#смартфони