Супрун розповіла про наслідки заїдання стресу

Часто під впливом стресу люди також починають зловживати кавою, алкоголем та тютюновими виробами.

Фізичний або емоційний стрес провокує людину на переїдання. Особливо це стосується шкідливої їжі з високим вмістом цукру та жирів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Дослідження вказують, що фізичний або емоційний стрес стимулює споживання їжі з великим вмістом жирів та цукру. Адже гормон стресу - кортизол в комбінації з високим рівнем інсуліну, посилює апетит та прагнення солодкої і жирної їжі. Солодке в свою чергу дарує мозку задоволення", - написала Супрун.

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Вона зазначила, що таке замкнене коло призводить до споживання надмірної кількості шкідливої їжі, від чого зростають ризики появи надмірної ваги.

Також під впливом стресу люди починають зловживати кавою, алкоголем та тютюновими виробами.

При цьому, зазначає Супрун, жінки більш схильні саме заїдати стрес, у той час, як чоловіки більше палять та вживають алкоголь.

"В будь-якому випадку, їжа, алкоголь чи сигарети не допоможуть позбавитись від стресу та покращити настрій. Їх надмірна кількість в комбінації з порушенням сну та гормональним дисбалансом можуть дуже сильно зашкодити вашому здоров’ю", - резюмувала очільниця МОЗ.

Як повідомляв УНІАН, раніше Супрун дала кілька порад, як протидіяти стресу.