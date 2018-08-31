На Буковині масово отруїлися діти від 5 до 12 років

Усі отруєні відпочивали і харчувалися в одному зі спортивно-оздоровчих комплексів міста Вижниця.

На Буковині поліцейські встановлюють обставини масового отруєння неповнолітніх. По допомогу до медиків звернулися 14 осіб з Київської області, котрі відпочивали на Вижниччині.

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Так, діти скаржилися на підвищення температури тіла, шлункові розлади та погане самопочуття. Серед них й неповнолітні віком від 5 до 12 років, повідомляє прес-служба поліції Чернівецької області.

У ході перевірки було встановлено, що всі особи відпочивали і харчувалися в одному з спортивно-оздоровчих комплексів міста Вижниця.

Лікарі оглянули пацієнтів та діагностували харчове отруєння. Після надання допомоги потерпілих у задовільному стані відпустили додому.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 325 (порушення правил боротьби з епідеміями) Кримінального кодексу України. Наразі встановлюють причину отруєння, проводять досудове розслідування.

Нагадаємо, у Києві зафіксували масові випадки отруєння шаурмою. За останніми даними, отруїлися 93 людини, серед них 12 дітей і одна вагітна.