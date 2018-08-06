Масове отруєння шаурмою у Києві: кількість постраждалих наближається до сотні

В Держпродспоживслужбі заявляють про намір до 15 вересня здійснити перевірку всіх торгових точок продажу вуличної їжі у столиці.

Станом на 6 серпня в Києві зафіксовано 93 хворих на гостру кишкову інфекцію після вживанням шаурми.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Держпродспоживслужби України в м.Києві з посиланням на оперативні дані Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України".

Встановлено, що захворілі особи купили шаурму на локаціях: м. Дарниця, "Річковий Порт" на Поштовій площі у Подільскому районі, м. Харківська, м. Лісова, проспект Оболонський, 20-А.

«У всі торгові точки неякісні продукти поставляв один суб'єкт господарювання, який здійснював реалізацію шаурми. На сьогоднішній день діяльність його припинена», - йдеться у повідомленні.

В Держпродспоживслужбі заявили, що в зв’язку з масовим отруєнням і для попередження випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію Головним управлінням буде проведено моніторинг всіх торгових точок продажу вуличної їжі, із залученням фахівців з Державної служби праці України, Головного управління Національної поліції, Управління торгівлі та побуту Департаменту промисловості та розвитку підприємництва. Моніторинг триватиме до 15 вересня.

«При виявленні порушень санітарних правил і норм буде вжиття заходів реагування та порушення кримінального провадження», - зазначили у відомстві.

За даними столичного главку Держпродспоживслуби, загалом у 2018 році на гострі кишкові інфекції перехворіли 2051 киян, з них 49,5% складали діти. Хоча рівень захворюваності на 13,8% менше від показників аналогічного періоду минулого року, він водночас є високим.

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«Тому для поціновувачів вуличної їжі – це сигнал, що варто утримуватися від улюблених страв, навіть якщо маєте бодай найменші сумніви щодо безпеки зберігання чи приготування продукту. Це стосується не лише шаурми. Хот-доги, пиріжки з біляшами та інший фаст-фуд, який можна придбати в кіоску чи вуличному ярмарку завжди є потенційно небезпечним для здоров’я, якщо ви не впевнені, в яких умовах він зберігався та готувався. Передусім через м’ясо й різноманітні соуси на основі майонезу», - попереджають фахівці.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня Держпродспоживслужба заявляла про 83 зареєстровані випадки захворювання на гостру кишкову інфекцію, яка виникла через вживання шаурми. Серед захворілих було 12 дітей.

Встановлено, що жоден суб’єкт господарювання, з діяльністю якого пов’язують масове отруєння, немає необхідних документів.

Зібрані Держпродспоживслужбою матеріали щодо отруєнь шаурмою передані в правоохоронні органи. За фактом вчинення протиправних діянь, які містять ознаки злочину, передбаченого статтею 325 Кримінального кодексу України, відкрито кримінальне провадження.

Раніше повідомлялось, що у Києві припинено діяльність 4-х точок продажу неякісної шаурми - біля станцій метро «Лісова», «Дарниця», «Оболонь» та «Поштова площа». Всі вони працювали без дозвільних документів і належать одному суб’єкту господарювання. З отруєнням внаслідок вживання шаурми, придбаної у точках продажу цього суб’єкта господарювання, госпіталізовано було 60 людей.