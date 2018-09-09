Ви будете сміятися: Супрун запропонувала українцям "новий" варіант терапії

Деякі дослідження навіть вказують, що сміх здатен покращувати когнітивні функції серед людей похилого віку.

Науковці вказують, що сміх корисний для здоров'я. Його можна порівняти навіть з користю збалансованої дієти та фізичної активності.

З досліджуваних терапевтичних ефектів сміху переваги було виявлено в багатьох напрямках медичної допомоги, включаючи реабілітацію, онкологічні захворювання та в психіатрії. Деякі дослідження навіть вказують, що сміх здатен покращувати когнітивні функції серед людей похилого віку, пише на своїй сторінці у Facebook в.о. глави МОЗ Уляна Супрун.

Читайте такожСупрун розповіла про наслідки заїдання стресу

"Сміх підвищує настрій, чим здатен нівелювати шкоду стресу та відчуття тривожності. Адже такі негативні емоції посилюють вироблення гормонів стресу, які пригнічують імунну систему. Як наслідок - ми стаємо більш вразливими до різних захворювань", - наголосила вона.

Крім того, регулярно з‘являються нові дослідження, які пов'язують стрес з розвитком різних захворювань та станів. Саме сміх викликає протилежні реакції та процеси, у порівнянні зі стресом. Він зупиняє вироблення гормону кортизолу і водночас стимулює вироблення нейромедіаторів (біологічно активних хімічних речовин), таких як дофамін, що сприяють кращому самопочуттю та мають заспокійливу дію.

"Як правило, саме завдяки властивості пригнічувати стрес, сміх вважають корисним для здоров‘я: починаючи від його здатності зменшувати запалення до покращення кровотоку", - підсумувала Супрун.

Раніше виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун пояснила, як саме стрес впливає на наш організм та як йому протидіяти.