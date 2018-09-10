Соціолог пояснила, чому Україна вимирає

Народжуваність в Україні впала до тієї міри, коли знижуватися вже просто нікуди, говорить соціолог.

Тільки за січень-червень 2018 року чисельність українського населення зменшилась на 122 тис. осіб. Головна причина такої катастрофічної депопуляції - зниження народжуваності.

Про це розповіла Лідія Ткаченко, співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України. За її словами, народжуваність в Україні впала до тієї міри, коли знижуватися вже просто нікуди, передає "Обозреватель".

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"Це і хвиля різкого скорочення народжуваності, коли поколінь з'являлося вдвічі менше. В кінці 90-х, на початку 2000-х років. Ті діти, які зараз закінчують школу, це одні з найменших поколінь", - заявила вона.

На думку Ткаченко, механізм депопуляції України вже запущений і зупинити його буде дуже складно.

"Головна увага має бути приділена тому, щоб люди жили як можна довше. Тому що у нас просто катастрофічно низька тривалість життя як для європейської країни. Ми відстаємо навіть від країн Латинської Америки. Зараз у нас для чоловіків у середньому ця 67 років, для жінок-76 років. Це дуже мало", - пояснила соціолог.

Раніше в Держстаті заявляли, що кількість померлих в Україні на кінець квітня 2018 року перевищує кількість народжених майже в два рази.