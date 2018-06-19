Статистика, яка лякає: смертність в Україні перевищила народжуваність майже удвічі (інфографіка)

Згідно з даними за перші чотири місяці 2018 року, на 100 померлих припадає 54 народжених.

Кількість померлих в Україні на кінець квітня 2018 року перевищує кількість народжених майже в два рази.

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Як свідчать дані експрес-випуску Держстату, кількість померлих перевищує число народжених: на 100 смертей – 54 новонароджених.

Крім того, повідомляється, що протягом січня-квітня 2018 року чисельність населення України скоротилася на 85,7 тис. осіб і на 1 травня склала 42,3 млн осіб.

Раніше УНІАН повідомляв, що чисельність населення України до 2050 року може скоротитися на понад 6 млн людей - до 36,4 мільйона людей.