Супрун радить українцям більше обійматися

Супрун радить за можливості проявляти свої почуття за допомогою дотиків.

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун помітила тенденцію: українці часто бояться проявити свої почуття, наприклад, обійняти чи просто подати руку незнайомій людині, а інколи - навіть своїм близьким.

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Натомість науковці стверджують, що така тенденція може мати серйозні наслідки для психічного здоров'я та самопочуття, наголосила Супрун на своїй сторінці у Facebook.

"Одне з досліджень показало, що звичайний дотик може зменшити відчуття виключення та покращити настрій. А в деяких випадках - навіть зменшити відчуття болю", - пише вона.

Це, за словами в.о. глави МОЗ, відбувається завдяки тому, що в нашому тілі є безліч рецепторів, стимулювання яких за допомогою дотику чи обіймів сприяє уповільненню пульсу та зменшенню тиску. Крім того, фізичний дотик має здатність впливати й на вивільнення гормону стресу - кортизолу, що зменшує відчуття стресу та тривожності.

"Тому одна корисна рекомендація - за можливості проявляйте свої почуття за допомогою дотиків. Це не означає, що потрібно почати обійматись та торкатись всіх навколо. Звісно, треба обов’язково поважати особистий простір інших або ж час від часу знаходити можливість побути наодинці із собою", - підсумувала Супрун.

Раніше в.о. глави МОЗ Уляна Супрун запропонувала українцям "новий" варіант терапії - частіше сміятися.