Ногами вперед: Супрун зруйнувала медичний міф

У всьому світі перевозити пацієнтів ногами вперед — усталена практика.

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун добралася до забобону, що нібито не можна в жодному разі при госпіталізації пацієнта перевозити його на каталці або ношах ногами вперед. Бо так "виносять небіжчика" - це погана прикмета.

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У всіх міжнародних протоколах, де йдеться про госпіталізацію пацієнта на каталці чи ношах, є лише одна рекомендація — транспортувати людину вперед ногами, пише Супрун на своїй сторінці у Facebook.

"Ця рекомендація зазначена майже у всіх гайдлайнах чи базовій літературі і стосується транспортування пацієнтів як до будівлі лікарні, так і всередині", - розповіла в.о. глави МОЗ.

За її словами, такий спосіб транспортування знижує ризик травмування людини, адже медики часто рухають каталку дуже швидко та можуть зачіпати нею стіни, меблі чи інші предмети.

Крім того, така позиція допомагає самому пацієнту бачити напрямок, куди його везуть.

"У всьому світі перевозити пацієнтів ногами вперед — усталена практика", - підсумувала Супрун.

Раніше в.о. глави МОЗ Уляна Супрун запропонувала українцям "новий" варіант терапії - частіше сміятися.