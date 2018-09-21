У рівненському інтернаті отруїлося семеро дітей

Також з отруєнням госпіталізували двох працівників інтернату.

На Рівненщині в одному з інтернатів отруїлися семеро його вихованців та двоє працівників.

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Про це повідомляє Рівненський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України. Усі хворі були госпіталізовані до Здолбунівської ЦРЛ з ознаками гострої кишкової інфекції.

"У всіх 9 хворих відмічаються схожі симптоми: біль в епігастральній області, нудота, блювота, пронос, температура до 40°С. Попередній діагноз гострий гастроентероколіт", - йдеться у повідомленні.

Наразі спеціалісти проводять епідрозслідування даного спалаху та з’ясовують причини його виникнення.

Як повідомляв УНІАН, експерти з'ясували причину отруєння, через яке в лікарні потрапили 38 учнів школи №62 в Дніпрі.