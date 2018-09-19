Масове отруєння в школі Дніпра: причиною стала брудна вода

Виявилося, що система водопостачання всередині школи має сприятливі умови для спалаху інфекцій.

У Держспоживслужбі прийшли до висновку, що найбільш вірогідним джерелом кишкової інфекції, від якої в лікарні потрапили 38 учнів школи №62 в Дніпрі, стала вода.

Про це розповіла начальник відділу санепіднагляду і організації розслідування спалахів ГУ Держспоживслужби в Дніпропетровській області Неля Полюхович, передає "Дніпроград".

За словами Полюхович, експертами було проведено різноманітні дослідження в школі та огляд усіх можливих джерел захворювання дітей. Як наслідок, виявилося, що система водопостачання всередині школи має сприятливі умови для спалаху інфекцій. Зокрема, тепла вода постійно змішується з холодною проточною і часто застоюється в мережі.

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"Під час дослідження нами було виявлено, що вода каламутна, має жовтуватий колір та підвищений вміст бактеріологічних речовин. Це все дає нам можливість припускати, що саме через воду сталося розповсюдження інфекції", - зазначила вона.

Що стосується харчоблоку, то дослідники і там виявили порушення, які також могли призвести до подібних наслідків. До того ж, у їдальні використовували ту ж воду, що і в іншій частині школи, тому все це, за словами представника Держспоживслужби, і призвело до захворювання учнів.

Загалом, за увесь період до лікарні звернулося 38 дітей. Школа №62 наразі зачинена на профілактичний карантин, під час якого мають усунути недоліки.