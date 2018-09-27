Супрун пояснила, чи потрібно їсти суп щодня

Чи справді суп конче необхідний у щоденному раціоні, пояснила Супрун.

Багато людей вважають, що обідати супом обов'язково, бо інакше не уникнути хвороб шлунка.

Їсти чи не їсти суп — більше питання смаку, аніж здоров‘я. Навіть якщо ви зовсім відмовитеся від нього, це не матиме шкідливих наслідків. Адже в країнах, де майже не їдять рідкі страви – показник гастроентерологічних захворювань не має суттєвих відмінностей від нашого, пише на своїй сторінці у Facebook в.о. глави МОЗ Уляна Супрун.

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"Жодного наукового підтвердження, що їсти суп потрібно щодня, немає. Збалансоване різноманітне харчування і достатньо рідини упродовж дня позбавляють нас потреби їсти суп чи борщ", - зазначила вона..

Також виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я назвала кілька причин, чому суп все ж таки варто час від часу куштувати:

- забезпечення потреби в споживанні овочів;

- ідеальний варіант збереження поживних речовин;

- суп чи борщ — це рідина, а добре зволожена їжа краще перетравлюється.

"Суп — це не ліки і не нудний атрибут здорового способу життя, який ми мусимо споживати щодня. Це проста і зручна їжа, яка може мати велику користь для здоров’я", - наголосила Супрун.

Раніше Супрун зруйнувала міфи довкола однієї із найпопулярніших дієт - безглютеїнової. Вона передбачає повну відмову від продуктів з вмістом глютену або їхню заміну на безглютенові.