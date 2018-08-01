Супрун зруйнувала міф про популярну дієту

13:12, 01 серпня 2018
Країна
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Супрун розкритикувала безглютенову дієту / фото pixabay.com

Виконувач обов'язків глави МОЗ Уляна Супрун зруйнувала міфи довкола однієї із найпопулярніших дієт - безглютеїнової. Вона передбачає повну відмову від продуктів з вмістом глютену або їхню заміну на безглютенові.

"Аргументи такі, що глютен буцімто відкладається на стінках кишківника та погіршує його роботу, бо не розчиняється у воді. Або що на безглютеновій дієті худнуть. Або просто почуваються краще і здоровіше", - розповіла Супрун на своїй сторінці у Facebook.

Вона пояснила, що глютен - запасний білок, він міститься у зернах злаків та всіх похідних продуктах, включно з булочками, батонами та пивом. Також глютен додають до ковбасних виробів, молочних продуктів, різних соусів. Він надає цим продуктам густоти та в'язкості, тримає вологу та в деяких випадках не дає засохнути.

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"Глютен абсолютно безпечний для більшості людей і добре засвоюється організмом. Якщо його купити окремо і просто з'їсти, то це не зашкодить рівно нічим 99% з нас", - запевнила в.о. міністра охорони здоров'я.

Але є 1% людей на планеті, яким їсти глютен справді дуже небезпечно, наголосила Супрун. Це пов'язано з аутоімунною хворобою, яка зветься глютенова ентеропатія, або целіакія. Коли люди з діагнозом целіакії їдять глютен, їхня імунна створює антитіла, які, зокрема, пошкоджують стінки кишківника. Це порушує всмоктування поживних речовин організмом. Як наслідок, людина не доотримує життєво необхідні елементи - залізо, фолієву кислоту, тощо.

Діагностувати целіакію можна лише аналізом крові на антитіла та біопсією. Якщо діагноз підтвердиться, то тільки тоді можна "сідати" на безглютенову дієту. В усіх інших випадках повністю відмовлятися від продуктів з глютеном та переходити їхніх на безглютенових двійників не лише не варто, але й шкідливо, стверджує в.о. глави МОЗ.

Крім того, додала вона, не існує обґрунтованих досліджень, які підтверджують, що безглютенові продукти є корисними або ж допомагають втратити вагу людям без целіакії.

Як повідомляв УНІАН, в. о. голови МОЗ Уляна Супрун вважає середземноморську дієту найбільш корисною та доступною.

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Теги: #МОЗ#Супрун#дієта#безглютенова дієта