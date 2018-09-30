Супрун закликала українців займатися танцями

Міністр також запевнила, що танці покращують соціальні навички.

Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун порадила українцям займатися танцями, пояснивши переваги такої фізичної активності.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Ми звикли ототожнювати фізичну активність з бігом, тренажерним залом чи заняттями певним видом спорту. Утім, є й фізична активність, яка має не гіршу користь для здоров‘я – заняття танцями. Незалежно від того, чи хочете ви рухатись ритмічно, в парі або ж танцювати повільні танці – це один з найприємніших способів бути активним", - наголосила вона.

За словами Супрун, заняття танцями дозволяють підтримувати здорову вагу, підвищують витривалість та допомагають зміцнити кістки та м‘язи, допомагають тримати тіло в тонусі, знижують артеріальний тиск, впливають на рівень холестерину в крові, а також ця активність має великі переваги для психічного здоров‘я.

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"Танець – хороше кардіотренування. Заняття танцями – чудова опція для тих, хто піклується про своє серце. За результатами великого дослідження, в якому взяло участь близько 48 тисяч людей, помірна танцювальна активність зменшує ризики появи серцево-судинних хвороб та ймовірність смерті від них. Зокрема навіть краще, ніж звичайні прогулянки", - запевнила міністр.

Окрім цього, розповіла очільниця МОЗу, заняття танцями допомагають тренувати пам‘ять та здатність ухвалювати рішення, особливо для людей літнього віку.

"Деякі дослідження вказують, що заняття танцями допомагають знизити ризики появи деменції навіть із більшою ефективністю, ніж читання (https://goo.gl/4vCH8k), а також покращують увагу та гнучкість мислення (https://goo.gl/HvR5Rz)", - написала Супрун.

Ще однією перевагою танців урядовиця назвала вплив на рівень стресу та здатність покращувати настрій.

"Заняття танцями покращують рівновагу та координацію. Зокрема рухову терапію використовують для людей з хворобою Паркінсона та пов‘язаними із нею порушеннями руху (https://goo.gl/gw7J4x). Така терапія допомагає тренувати пропріоцепцію, баланс, краще координувати рухи та в цілому покращує якість життя людей з цією хворобою", - зауважила міністр, додавши, що, крім переваг для фізичного здоров‘я, танець покращує соціальні навички, допомагає працювати більш злагоджено в команді та впливає на здатність зав’язувати нові знайомства.