Супрун закликала українців не пити сечу

Люди, що використовують практику уринотерапії у своєму житті, п'ють власну сечу щоденно, приймають ванни, протирають нею обличчя.

Виконувач обов'язків глави МОЗ Уляна Супрун зруйнувала міфи про альтернативний метод лікування та профілактики – уринотерапію.

"Скажу одразу – пити, втирати, робити маски чи краплі з урини (сечі) не варто взагалі. До того ж, не існує жодного наукового підтвердження, що це має будь-яку користь для здоров'я", - наголосила Супрун на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, терапія сечею має велику кількість послідовників, які вперто вірять у магічну силу цієї рідини.

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В.о. глави МОЗ пояснила, що суть сечовипускання полягає в тому, щоб нирки профільтрували кров. Так організм позбувається зайвої рідини, солей та мінералів. І аж ніяк він не потребує повернення цих продуктів назад.

"Крім того, сеча може містити небезпечні бактерії, які здатні завдавати шкоди організму... Під час вживання сечі, власної або ж чужої, бактерії можуть потрапити в організм та спричинити проблеми з шлунково-кишковим трактом або ж спровокувати інфекційне зараження. Зокрема, вживання чужої сечі може ввести чужорідні організми у ваш кровотік", - наголосила Супрун.

"Пам'ятайте, що існує безліч інших безпечних способів отримати вітаміни та мінерали, слідкувати за шкірою чи лікувати хвороби. А єдиний рекомендований спосіб поводження з сечею – це позбутись її в туалеті", - підсумувала виконувач обов'язків глави МОЗ.

Раніше Супрун пояснила, що на сьогодні ніхто достеменно не знає, звідки пішло переконання про необхідність випивати 8 склянок води протягом дня.