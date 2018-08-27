Скільки потрібно пити води: Супрун зруйнувала вщент найпоширеніший міф

За словами Супрун, сьогодні ніхто достеменно не знає, звідки пішло переконання про необхідність випивати 8 склянок води протягом дня.

Вода корисна, проте коли ви п’єте стільки, скільки потрібно вашому організму. А от щодо переваг для здоров’я надлишкової її кількості немає жодних науково підтверджених доказів. Міф про 8 склянок води на день, за словами в.о. глави МОЗ України Уляни Супрун, якраз один із таких.

На своїй сторінці у Facebook виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я наголосила, що єдиних норм споживання рідини не може бути, бо це залежить від багатьох факторів, які слід розглядати у кожному конкретному випадку. Наприклад, наша їжа, спожита протягом дня, погода, одяг, робота кишківника, лактація тощо.

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"Універсальна порада - пийте, коли ви відчуваєте спрагу. Організм здорової людини влаштований таким чином, що завжди дасть знати про потребу попити. Просто пам’ятайте, що коли займаєтеся спортом або вам дуже спекотно - то пити треба частіше", - наголосила Супрун.

За її словами, нагадувати про пиття слід літнім людям та дітям, бо вони гірше розрізняють сигнали тіла про спрагу. Крім того, тіло дітей містить більше води, ніж тіло дорослих, а ще вони більше рухаються.

Також, додала в.о. глави МОЗ, лікар може порадити вам пити більше води, якщо цього вимагає ваше лікування. Наприклад, якщо у вас камені в нирках, інфекція сечовивідних шляхів або діарея.

"Якщо ж ви часто відчуваєте сухість у роті - це може свідчити про проблеми зі здоров’ям або бути пов’язаним із прийомом ліків. Неодмінно проконсультуйтеся з лікарем, щоб знайти його першопричину та за потреби пройти лікування", - підсумувала Супрун.

Раніше Супрун розповіла, чи можна у спеку охолодитися, випивши крижаної води чи з'ївши морозива.