Супрун назвала головну причину смертності українців

За програмою "Доступні ліки" можна отримати безкоштовно або за невелику доплату ліки проти серцево-судинних хвороб.

Серцево-судинні захворювання – головна причина смертності українців. Необхідно налагодити комплексну допомогу — від рівня сімейного лікаря, який виявляє хворобу на ранній стадії та призначити лікування, до своєчасної та якісної допомоги під час екстрених випадків, таких, як інфаркт міокарда.

Про це у Facebook повідомила в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун. За її словами, за програмою "Доступні ліки" можна отримати безкоштовно або за невелику доплату ліки проти серцево-судинних хвороб.

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"Медзаклади, які надають екстрену допомогу під час інфаркту, вперше забезпечені стентами та необхідними медичними виробами для їхнього встановлення у невідкладних випадках", - зазначила в.о. глави МОЗ.

Крім того, продовжила вона, закуплено 22 ангіографи і створюється мережа кардіологічних центрів, де кожен пацієнт з гострим інфарктом безоплатно та цілодобово отримує стентування.

Супрун наголосила, що створення системи якісної допомоги та запобігання серцево-судинним хворобам — пріоритет уряду.

Раніше Супрун попередила, що восени на українців "полюють" не лише нежить та застуда, погіршується також перебіг багатьох хронічних захворювань, зокрема серцево-судинних. У багатьох відбувається загострення такого поширеного захворювання як артеріальна гіпертензія — гіпертонічний криз.