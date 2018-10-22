Українців попередили про небезпечну хворобу, яка "полює" на них восени

Найкращий спосіб запобігання гіпертонічним кризам — ефективна взаємодія з лікарем, каже Супрун.

Восени на українців "полюють" не лише нежить та застуда, погіршується також перебіг багатьох хронічних захворювань, зокрема серцево-судинних.

У багатьох відбувається загострення такого поширеного захворювання як артеріальна гіпертензія — гіпертонічний криз, пише на своїй сторінці у Facebook в.о. глави МОЗ Уляна Супрун.

Вона пояснила, як запобігти розвитку хвороби та за яких симптомів треба негайно викликати "швидку".

Гіпертонічний криз — це раптове та значне підвищення артеріального тиску від базового рівня. Загрозу здоров’ю та життю несе значне підвищення АТ (як правило > 180 та/або 120 мм рт.ст.), яке ускладнюється смертельно небезпечними станами. Зокрема розвиток мозкового інсульту, інфаркту міокарда, набряку легень.

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Супрун радить, якщо помітите у себе або близьких наступні симптоми, - негайно телефонуйте 103:

- інтенсивній біль або значний дискомфорт за грудиною чи в ділянці серця;

- порушення мови, слабкість в одній руці, асиметрія обличчя;

- інтенсивний головний біль, який супроводжується сплутаністю свідомості та розладами зору;

- нудота й блювання;

- задишка;

- судоми;

- виражені тривожні розлади.

У більшості випадків знадобиться госпіталізація для уточнення діагнозу та лікування.

"Однак частіше трапляється, що значне раптове підвищення артеріального тиску супроводжується головним болем, запамороченням, відчуттям тривоги, серцебиттям. Натомість перераховані вище симптоми відсутні. Такі стани не потребують виклику "швидкої" та можуть лікуватись амбулаторно. Для зниження тиску використовуються антигіпертензивні препарати у таблетках", - пояснила в.о. глави МОЗ.

За її словами, найкращий спосіб запобігання гіпертонічним кризам — ефективна взаємодія з лікарем. Не менш важливо дотримувати здорового способу життя.

"Нагадаю, що будь-який пацієнт в Україні, який має серцево-судинне захворювання, може скористатися програмою “Доступні ліки”. Завдяки якій пацієнти, зокрема з серцево-судинними захворюваннями, можуть регулярно приймати потрібні ліки безоплатно або купувати їх із суттєвою знижкою", - підсумувала Супрун.