За тиждень в Україні на кір захворіли 1,9 тисячі осіб – МОЗ

Захворюваність на кір в Україні продовжує зростати, констатують медики.

В Україні на кір за останній тиждень захворіли 1 тис. 855 осіб.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України у Facebook.

«Так, за останній тиждень на кір захворіли 1 тис. 855 осіб - 548 дорослих та 1 тис. 307 дітей (на 10% більше, ніж минулого тижня)», - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що єдиний спосіб зупинити спалах кору – це вакцинація.

В МОЗ запевняють, що в усіх областях України достатньо вакцин для планової та посиленої імунізації.

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«Міністерство охорони здоров'я України закликає батьків обов’язково вакцинувати дітей, дотримуючись термінів календаря щеплень, та якомога скоріше вакцинуватися, якщо ви пропустили планову вакцинацію. Щеплення - єдиний надійний спосіб захисту від кору, навіть якщо у вашому регіоні зафіксовано спалах захворюваності», - підкреслили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада у МОЗ заявили, що зростання рівня захворюваності на кір в Україні спостерігається з середини вересня.

За словами гендиректора Центру громадського здоров’я МОЗ Володимира Курпіти, це сезонне, прогнозоване зростання, і додав, що спалах кору триває в усій Європі.