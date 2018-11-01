За тиждень в Україні на кір захворіли 1319 людей

Найвищі показники захворюваності на кір і пов’язаної з ним смертності – в тих областях, де найнижчий рівень вакцинації.

За останній тиждень в Україні зафіксували 1319 випадків захворювання на кір, повідомляють в Міністерстві охорони здоров’я. За даними відомства, з початку року на кір захворіли більше ніж 35 тис. людей.

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В МОЗ стверджують, що найвищі показники захворюваності на кір і пов’язаної з ним смертності – в тих областях, де найнижчий рівень вакцинації.

В міністерстві нагадали, що в Україні наявні понад 700 тис. доз вакцини від кору, паротиту і правцю. Зокрема 17 жовтня Україна отримала 392 тис. доз вакцини, куплених за посередництва Дитячого фонду ЮНІСЕФ.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня від ускладнень внаслідок кору на Закарпатті помер 12-річний хлопчик.

Згідно зі звітом Всесвітньої організації охорони здоров’я, оприлюдненим у серпні 2018 року, Україна посідає одне з перших місць в антирейтингу країн Європи за кількістю захворювань на кір.

Кір – це заразне захворювання, ліків від якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть мати смертельні наслідки. Діти, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.