Українці стали частіше хворіти через роботу й звільнятися (відео)

Українці також поділилися секретами робочого "довголіття".

Українці почали більше звільнятися, бо частіше стали хворіти через роботу.

Працювати не можна звільнитися. Де в цьому реченні ставити кому і чи міняти роботу, якщо не влаштовують умови праці? Рекрутери кажуть, українці стали більше звільнятися, бо частіше стали хворіти саме через роботу, йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожЩо загрожує здоров'ю офісних працівників

Журналісти розбиралися, що може стати причиною звільнення та що важливо робити, аби не втратити роботу й не мати проблем із здоров'ям.

За даними вчених, третину життя люди проводять на роботі. Незручні, важкі умови праці та пов'язані з цим проблеми зі здоров'ям - нині одна з головних причин звільнення.

Лікарі кажуть, що найчастіше вигорання відбувається у тих професіях, де є багато спілкування й відповідальність за дії інших людей - це менеджери високого рівня, лікарі, вчителі, журналісти.

Раніше в.о глави МОЗ Уляна Супрун назвала головного "вбивцю" офісних працівників.