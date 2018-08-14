Супрун назвала головного "вбивцю" офісних працівників

Час перед телевізором значно небезпечніший за звичне сидіння.

Незалежно від віку чи наявних проблем зі здоров'ям, години, які ми витрачаємо на сидіння в офісних кріслах, автомобілях або ж на дивані, буквально нас вбивають. А саме 9% людей по всьому світу щорічно.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в.о. глави МОЗ Уляна Супрун. За її словами, цьому можна протидіяти за допомогою фізичної активності.

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"Від 60 до 75 хвилин помірної фізичної активності, таких як ходьба, катання на велосипеді або гра в теніс, нівелюють смертельні ризики навіть від тривалого сидіння - близько 8 годин", - розповіла Супрун.

Також вона додала, що чим інтенсивніша активність, тим менше часу потрібно, щоб побороти негативні наслідки.

Крім того, науковці визначили, що час перед телевізором значно небезпечніший за звичне сидіння. До того ж, фізична активність у цьому випадку спрацьовує не так ефективно.

"Пояснення наступне: дивлячись телевізор, ми більш схильні їсти нездорову їжу та довго сидіти на одному місці, ніж у робочий час. Тому небезпека від малорухливості зростає в рази", - наголосила в.о. глави МОЗ.