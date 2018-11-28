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В Україні створять е-реєстр лікарняних

13:40, 28 листопада 2018
Країна
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У планах - створення е-реєстру листків непрацездатності / фото newsru.co.il

Про це повідомляє урядовий портал. Постановою передбачено створення електронного реєстру листків непрацездатності як системи їхнього накопичення, зберігання та використання інформації.

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Тож центральним органам виконавчої влади разом із Фондом соцстрахування України поставлено завдання розробити і подати до 1 лютого 2019 року на розгляд Кабміну проект положення про електронний реєстр листків непрацездатності та забезпечити технічні можливості, необхідні для функціонування реєстру.

Як повідомлялося, раніше депутати запропонували ввести обов'язкове медичне страхування в Україні.

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Теги: #Україна#проблеми з лікарняними