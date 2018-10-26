Не менше 400 грн з кожного на місяць: в Україні хочуть ввести медстрахування для всіх

У Раді зареєстрували законопроект про обов'язкове медичне страхування.

Застрахованими повинні бути всі. Так йдеться у законопроекті №9163, який нещодавно зареєстрували депутати – вони пропонують ввести обов'язкове медичне страхування.

Оплачувати страховку зобов'яжуть роботодавця, а якщо людина безробітна, за неї заплатять місцеві органи влади. Розмір обов'язкового внеску буде визначати Кабінет міністрів. Але депутати вважають, що це має бути не менше 400 грн на місяць, йдеться в матеріалі "Сегодня".

"Українці за свій рахунок фінансують систему охорони здоров'я на 60%, а держава - на 40%. В результаті, медична допомога для українців стала катастрофічно недоступною економічно й фізично", – наголошують депутати у пояснювальній записці до проекту. Тому автори проекту пропонують розділити медпослуги на ті, які буде покривати держава, і ті, які відшкодує страховка.

Що оплатить держбюджет? У проекті зазначений той самий перелік медпослуг, що і в нинішньому законі. Це екстрена медична допомога, первинна допомога – лікування у терапевта, сімейного лікаря та педіатра; спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога; паліативна медична допомога і реабілітація; медична допомога дітям до 16 років, ведення вагітності і пологи.

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Конкретний перелік безкоштовних послуг буде відомий лише в 2019 році, коли Рада буде затверджувати новий держбюджет. Тобто українцям кожен рік будуть повідомляти, що в лікарнях офіційно платно й скільки це буде коштувати. Ціна на медпослуги буде однаковою у всіх медустановах. Те, що не увійде в програму, по суті, й повинна покрити медстраховка.

Також у законопроекті зазначено, що може покривати страховка. Це діагностика, лікування, профілактика, реабілітація і ліки. Перелік послуг буде залежати від договору зі страховою компанією.

Річний внесок за кожну людину буде коштувати приблизно 4783 грн або 398,56 грн щомісячних платежів. Його повинні будуть платити роботодавці, і зроблять це, ймовірно, за рахунок зарплат; за безробітних повинні будуть платити місцеві органи влади (з отриманих податків).

Законопроект встановлює для страховиків масу обмежень. Наприклад, страхова компанія повинна зберігати гроші тільки в державному банку. 94% внеску страховик повинен направляти у свій резервний фонд. Саме з нього компанія буде оплачувати лікування клієнтів. 5% від цієї суми страхова залишає на організацію своєї роботи: сюди входять витрати та прибуток підприємства. Ще 1% треба буде перераховувати в державний Резервний Фонд. Цей фонд нібито має стати "подушкою безпеки": якщо у якоїсь страхової раптом закінчаться гроші, лікування пацієнтів фінансуватиметься з Фонду. Також нова структура буде контролювати страхові компанії.

Саме тотальний контроль і насторожує страховиків. Наприклад, державний Резервний Фонд – непоганий спосіб для чиновників контролювати грошові потоки на медицину. За підрахунками самих авторів законопроекту, завдяки страховим внескам роботодавців можуть "дофінансовувати" медицину на 50-70 млрд грн.

Законопроект №9163 тільки нещодавно внесли до парламенту. Він повинен ще пройти обговорення в комітетах парламенту і отримати експертний висновок, тільки потім його можуть винести на голосування. До цього моменту може пройти досить багато часу. Наприклад, два практично ідентичних проекти лежать у комітетах з 2016 року.

"До 2020 року в Україні має розпочатися активний розвиток медичного страхування. Політика МОЗ України – забезпечити кожній людині в Україні гарантоване покриття основних медичних послуг первинної, спеціалізованої, екстреної допомоги через Національну службу здоров'я. І додатково – дати роботодавцям, державним установам, місцевої влади та пацієнтам всі можливості скористатися перевагами страхування", – зазначають у МОЗ.