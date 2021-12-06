Проти COVID-19 вакцинувався майже увесь особовий склад ЗСУ.

98% військових в Україні наразі щеплені однією вакциною від коронавірусу.

Читайте такожБояться вакцин з РФ та помирають вдома: що відомо про ситуацію з коронавірусом на окупованому ДонбасіПро це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко під час брифінгу щодо ситуації з поширенням COVID-19. Міністр також привітав усіх військовослужбовців та ветеранів з днем Збройних сил України.

"Користуючись нагодою, хочу подякувати всім військовим за солідарність з медиками. За те, що власним прикладом показуєте і допомагаєте нам у боротьбі з нашим невидимим ворогом", - додав міністр.

За його даними, від початку вакцинальної кампанії Збройні сили України показують найвищі відсотки охоплення вакцинацією проти COVID-19.

"Наразі щепився майже увесь особовий склад. Загалом майже 92% військових щеплені двома дозами вакцини та 98% – однією", - повідомив Ляшко.

Загалом, за даними МОЗ, в Україні вже 16 регіонів, у яких вакциновано понад 40% дорослих українців принаймні однією дозою. І 6 регіонів, в яких повний курс щеплень закінчили вже понад 40% мешканців.

Нагадаємо, відсьогодні в країні почали діяти нові правила карантину.

Згідно з ними, відвідувати громадські заклади у "жовтому" рівні епіднебезпеки зможуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ: "жовтий" COVID-сертифікат чи довідку форми 063/о.

Також сьогодні, вперше з жовтня, в Україні за добу виявили менш як 5 тисяч нових випадків коронавірусу.

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Автор: Екатерина Малюга