Зокрема, у "жовтому" рівні епіднебезпеки відвідувати громадські заклади зможуть лише ті, хто має "жовтий" COVID-сертифікат чи довідку форми 063/о, а в "червоному" - сертифікат про повну вакцинацію проти COVID-19, негативний тест або сертифікат про одужання.

У Міністерстві охорони здоров'я нагадали, що з 6 грудня в Україні почнуть діяти нові правила карантину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров‘я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

"З понеділка, 6 грудня, в Україні почнуть діяти нові правила карантину, які уряд ухвалив минулого тижня. У першу чергу, вони торкнуться невакцинованих українців", - зазначила вона.

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Заступниця міністра нагадала, що згідно з новими правилами, відвідувати громадські заклади у "жовтому" рівні епіднебезпеки зможуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ: "жовтий" COVID-сертифікат чи довідку форми 063/о.

"Ця ж норма буде поширюватися й на співробітників громадських закладів - для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів доведеться мати принаймні одне щеплення проти COVID-19. Водночас, як і раніше, для відвідування громадських закладів можна буде використовувати й негативний тест, який чинний 72 години, або сертифікат про одужання", - пояснили Карчевич.

Водночас, для роботи та відвідування громадських закладів у "червоному" рівні епіднебезпеки підійде лише сертифікат про проходження повного курсу вакцинації проти COVID-19, негативний тест або сертифікат про одужання.

Окрім того, з понеділка термін дії "жовтих" COVID-сертифікатів буде зменшений та становитиме 30 днів.

"Ми спостерігаємо тенденцію, коли люди, отримавши першу дозу вакцини, не звернулися вчасно за другою. Це означає, що людина не має ефективного захисту від хвороби та її наслідків. Тож із 6 грудня усі громадяни, в яких від дня отримання першої дози сплине 30 днів, використовувати "жовтий" COVID-сертифікат не зможуть", - наголосила вона.

Нагадаємо, за минулу добу, 2 грудня, в Україні зафіксовано 13777 нових підтверджених випадків COVID-19, летальних випадків – 509. За минулу добу госпіталізовано 2992 осіб, одужало – 22893 особи.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 млн 477 тис. 649 осіб; одужало – 3 млн 018 тис. 620 осіб; летальних випадків – 87 тис. 566.

Коронавірус в Україні: що варто знати

Автор: Антоніна Доломанжи