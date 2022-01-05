Запис доступний для українців, старших за 60 років.

У зв'язку з введенням обов'язкової бустерної дози вакцини проти COVID-19 в Україні відкрито онлайн-запис на додаткові щеплення.

Про це повідомляється в Telegram-каналі медичного електронного порталу HELSI.ME.

"Запис доступний для українців, старших за 60 років, у яких з моменту другої дози від щеплення пройшло 6 місяців", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожВ Україні змінили схеми комбінування вакцин від COVID-19На додаткове щеплення можуть також записатися медичні працівники та співробітники будинків інтернатного типу.

Для цього необхідно перейти за посиланням та обрати зручний пункт вакцинації, день час і записатися.

В системі нагадали, що для бустерної дози використовують вакцини Moderna або Pfizer за затвердженими МОЗ схемами:

перші дві дози Moderna або Pfizer + бустер Moderna або Pfizer

перші дві дози AstraZeneca + бустер Moderna або Pfizer

перші дві дози CoronaVac + бустер Pfizer

перші дві дози за змішаною схемою + бустер Moderna або Pfizer

"Усі дані про ревакцинальну дозу будуть збережені у додатку Helsi", - додали у повідомленні.

Нагадаємо, COVID-сертифікат для щеплених бустерною дозою від коронавірусної хвороби з'явиться наприкінці січня. Доти усі, хто вакцинувався бустером, зможуть користуватися "зеленим" сертифікатом про повну вакцинацію.

Щоб отримати новий цифровий документ, достатньо надіслати запит на порталі чи у застосунку "Дія" не раніше останніх чисел січня, звісно, вже після самого щеплення.

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