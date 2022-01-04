Порядок генерації сертифікату нічим не відрізнятиметься від того, як створюються COVID-сертифікати на підставі одужання чи вакцинації.

COVID-сертифікат для щеплених бустерною дозою від коронавірусної хвороби з'явиться наприкінці січня.

Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Доти усі, хто вакцинувався бустером, зможуть користуватися "зеленим" сертифікатом про повну вакцинацію.

Щоб отримати новий цифровий документ, достатньо надіслати запит на порталі чи у застосунку "Дія" не раніше останніх чисел січня, звісно, вже після самого щеплення.

Порядок генерації сертифікату нічим не відрізнятиметься від того, як створюються COVID-сертифікати на підставі одужання чи вакцинації.

Єдиною відмінністю є термін дії нового документа — він буде чинним 270 днів, рахуючи від дати останнього щеплення проти COVID-19.

Також у МОЗ підкреслив, що крім COVID-сертифіката, українці, які отримали бустер, зможуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Медичний документ видається за місцем щеплення чи у сімейного лікаря та у ньому мають бути перелічені усі дози вакцинації проти COVID-19 відповідно до вимог. Цей документ, як і COVID-сертифікат, буде чинним 270 днів, рахуючи від дати останнього щеплення проти COVID-19.

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Що таке бустерна доза

Бустерною дозою від COVID-19 вважається доза, яку вводять як ревакцинацію вже після повного курсу щеплень, щоб посилити ефективність вакцинації, яка з часом знижується.

Як повідомляв УНІАН, МОЗ дозволило бустерну дозу вакцини проти коронавірусної хвороби не лише для медичних працівників, але й для людей віком від 60 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися.

Отримати бустерну дозу люди віком 60+ можуть через 6 місяців з дати другого щеплення від COVID-19, оптимально в період від 6 до 9 місяців. Перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty/Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина.

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