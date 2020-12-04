Він зазначає, що станом на сьогодні не бачив ні подання прем'єр-міністра щодо звільнення Степанова і не чув заяв про його відставку.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков наголошує, що сьогодні залишити Міністерство охорони здоров'я без очільника - це "точно не варіант".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

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Відповідаючи на питання щодо його оцінки роботи міністра охорони здоров'я Максима Степанова, спікер висловив думку, що в очільника МОЗ, як і в будь-якого іншого міністра, є позитивні та негативні моменти в діяльності.

На уточнення, чи була б на часі наразі відставка Степанова, враховуючи всі фактори, Разумков сказав: "Я не бачив поки що документів з Кабінету міністрів, подання прем'єр-міністра щодо звільнення Степанова. Також я не чув заяв про його відставку. Я думаю, що треба буде виходити збалансовано. Тому що сьогодні залишити міністерство без очільника - це точно не варіант".

Степанов про розмови щодо можливої "відставки"

Сьогодні, 4 грудня, Степанов заявив, що не тримається за свою посаду і не боїться політичних опонентів.

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Автор: Тетяна Поляковська