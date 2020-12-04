Міністр наголосив, що Україна буде закуповувати виключно ті вакцини, які рекомендує ВООЗ.

Україна не закуповуватиме російську вакцину, бо вона не пройшла третю стадію клінічних випробувань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час Години запитань до уряду у ВР, відповідаючи на запитання народного депутата Нестора Шуфрича (фракція «ОПЗЖ») щодо доцільності закупки російської вакцини.

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Степанов зазначив, що на території України можуть бути застосовані тільки ті вакцини, які є безпечними. «Безпечними є вакцини, які пройшли всі стадії клінічних випробувань, в тому числі третю стадію випробувань, яка є наймасштабніша, і яка передбачає вакцинацію десятків тисяч людей», - наголосив він.

За його словами, всі ці дані публікуються, в тому числі, на ресурсах Всесвітньої організації охорони здоров'я. Міністр також зазначив, що Україна буде закуповувати виключно ті вакцини, які рекомендує ВООЗ.

«Те, що стосується російської вакцини то в світі не існує даних проходження третьої стадії клінічних випробувань. Наскільки мені відомо, знову ж таки з різних інформаційних джерел зараз тільки відбувається третя стадія клінічних випробувань. Поки не пройдена третя стадія цих випробувань, на мою думку, немає про що говорити», - наголосив Степанов.

За його словами, саме не третій стадії клінічних випробувань стає зрозуміло чи є безпечною вакцина і які «супутні загрози можуть викликати використання тієї чи іншої вакцини».

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Автор: Надя Пришляк