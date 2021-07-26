Голова Бюро ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт: ВООЗ заохочує і вітає дослідження комбінацій різних вакцин проти COVID-19

Голова Бюро ВООЗ в Україні, доктор Ярно Хабіхт розповів УНІАН про співпрацю з МОЗ України щодо протидії COVID-19, що думає про ідею створити українську вакцину проти коронавірусу, які дослідження проводяться щодо комбінацій різних вакцин та кому варто щепитися якнайшвидше.

Чи задоволені ви темпами вакцинації проти коронавірусу в Україні?

Вже п’ять місяців триває вакцинація проти COVID-19 в Україні. За даними Міністерства охорони здоров'я, станом на 23 липня понад 1,6 мільйона осіб отримали дві дози вакцини. Якщо в перший місяць доступ до вакцин був обмежений, то тепер вони стають все більш доступними для українців, завдяки підтримці COVAX, двостороннім угодам України та дозам вакцини, які передали інші країни.

Але хочу звернути увагу, що в умовах обмеженої пропозиції, ключовим пріоритетом має бути вакцинація проти COVID-19 літніх людей (їх вакциновано трохи більше 10%) та медпрацівників – рекомендованих ВООЗ і визнаних у всьому світі пріоритетних груп, тих, хто ризикує отримати серйозні ускладнення через COVID-19, або тих, хто виконує критично важливі функції у відповідь на пандемію коронавірусу.

Як оцінюєте роботу українських центрів масової вакцинації? Якщо уявити ідеальну картину, скільки таких центрів потрібно Україні, як мають працювати?

Якщо центри масової вакцинації правильно сплановані й організовані, вони можуть бути більш ефективними, ніж звичайні мобільні/виїзні служби вакцинації.

Щоб бути більш ефективними, центри масової вакцинації мають розташовуватися в доступних районах з хорошим транспортним сполученням. Мати досить великий простір для одночасної роботи декількох бригад, необхідне обладнання. Крім того, має бути достатньо волонтерів, які допомагатимуть персоналу інформувати відвідувачів, знижуючи навантаження на медпрацівників.

В Україні центри масової вакцинації грають важливу роль, доповнюючи роботу мобільних бригад і пунктів вакцинації. Наразі ефективність і внесок таких центрів істотно розрізняється по країні. На мій погляд, ще рано оцінювати їх вплив, бо існує більш високий потенціал для охоплення населення вакцинацією COVID-19.

З кінця травня ВООЗ спільно з Міністерством охорони здоров'я та партнерами проводить моніторингові візити в регіони для вивчення досвіду та документування передової практики, а також для усунення недоліків. Це також дасть необхідне розуміння ролі і можливостей центрів вакцинації, які вже існують. Тоді будемо розуміти, як вони могли б проводити більше вакцинацій на день.

На яких питаннях фокусується ВООЗ в Україні в контексті протидії пандемії?

На початку пандемії велика частина нашої роботи зосереджувалася на розширенні можливостей тестування в регіональних лабораторних центрах. За фінансової підтримки партнерів, таких як Європейський Союз і Світовий банк, ми закупили критично важливе обладнання, реагенти для всіх регіональних лабораторних центрів. Також навчили людей користуватися цим обладнанням, проводити ПЛР-тести. З початку пандемії Україна значно збільшила можливості тестування в регіонах - з 200 на початку березня 2020 року до 70 тисяч тестів ПЛР в день.

Зараз понад десять напрямків нашої роботи пов'язані з реагуванням на COVID-19. Найбільш пріоритетним є підтримка вакцинації за допомогою COVAX Facility (наша команда разом з органами охорони здоров'я проводить навчання медпрацівників, моніторинг вакцинації). Оскільки готуємося до нових хвиль у 2021 році, то продовжуємо онлайн-навчання медичних працівників, нарощуючи їх потенціал, досліджуємо доступність кисню в лікарнях, доставляємо в ці заклади предмети першої необхідності.

Також ВООЗ надала підтримку Державній установі "Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України" в ініціюванні відстеження контактів COVID-19. Ми хотіли б розширити масштаби цієї роботи на інші області.

Ми знали, що протягом пандемії буде важливим аспект збереження психічного здоров'я, тому в усіх регіонах проводили тренінги для медичних працівників. А також запустили проєкт мобільної психіатричної допомоги, який з другої половини 2021 року буде фінансуватися НСЗУ (Національна служба здоров’я України).

Як і раніше, наша команда працює в області ВІЛ та ТБ (туберкульозу). Ми маємо забезпечувати доступ ВІЛ-інфікованих людей до антиретровірусного лікування, надавати допомогу пацієнтам з туберкульозом, вкрай важливо продовжувати планову імунізацію. Можу сказати, що зараз і в найближчі роки ми зосереджені на постійному поліпшенні первинної медико-санітарної допомоги.

Раніше вінтерв’ю Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів про співпрацю з ВООЗ в напрямку виявлення нових штамів всередині країни. Як це відбувається?

На сьогодні в Україні недостатньо можливостей для секвенування (генетичний аналіз коронавірусу, потрібний, щоб виявити, які штами циркулюють на території, яким чином вірус розповсюджується, чи відбулися мутації в геномі вірусу, визначити шляхи імпорту збудника, - УНІАН). Тому ВООЗ сприяє відправці відібраних в Україні зразків у регіональну референс-лабораторію в Європі для тестування. Наразі досягнуто згоди з Public Health England про щомісячне тестування трьохсот зразків.

Кузін також повідомив, що в Україні розглядають запуск виробництва деяких вакцин проти COVID-19, які вже використовують у світі. За його словами, єдиною великою перешкодою до локалізації виробництва буде вимога щодо прекваліфікації ВООЗ. Чи є підстави вважати, що ВООЗ в цьому зацікавлена? Можемо припустити, скільки часу займе прекваліфікація?

У ВООЗ є спеціальна процедура для роботи з такими запитами. Коли говоримо конкретно про вакцини проти COVID, то процедура включення в список ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях (EUL) - це процедура оцінки й внесення вакцин у Список з кінцевою метою зробити їх більш доступними для людей, постраждалих через надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров'я.

ВООЗ оцінює дані від всіх кандидатів без переваг і надає відгуки про повноту даних та прогалини. Рішення про включення в Список ґрунтується на наявності повної інформації, яка б підтверджувала безпеку, якість та ефективність вакцини. Процес включення в Список для використання в надзвичайних ситуаціях зазвичай займає від двох до трьох місяців, в залежності від якості та доступності даних, представлених розробниками, та інших чинників. Процес попередньої кваліфікації складніший і, отже, займає більше часу.

Щоб максимально збільшити виробництво, вакцини будуть вироблятися в багатьох країнах, тому відповідальність за них будуть нести національні регулюючі органи. В умовах надзвичайної ситуації, як зараз пандемія, в країнах, де національні регулюючі органи не мають достатніх ресурсів, ВООЗ підтримує процес регулювання та проводить паралельні незалежні огляди, залучаючи незалежних експертів.

В Україні працюють над розробкою власних вакцин. Як це прокоментуйте?

На сьогодні в розробці знаходиться понад 290 вакцин проти COVID-19, серед яких 108 вакцин проходять клінічні випробування. ВООЗ цінує глобальні зусилля по розробці вакцин, бо всі ми зацікавлені мати максимально безпечну і ефективну вакцину.

Проте зараз основні зусилля в Україні та інших країнах мають бути спрямовані на вакцинацію людей з пріоритетних груп вже схваленими ВООЗ вакцинами, які є в наявності.

Як прокоментуєте те, що схвалена ВООЗ вакцина CoronaVac не пройшла погодження Європейського агентства з лікарських засобів? В чому проблема?

До цього питання прикута велика увага, воно обговорюється на різних форумах. 15 липня відбулося восьме засідання Комітету з надзвичайних ситуацій, скликаного відповідно до ММСП (Міжнародні медико-санітарні правила) у зв'язку з пандемією COVID-19, де було рекомендовано державам-учасницям в контексті міжнародних поїздок визнати всі вакцини проти COVID-19, схвалені ВООЗ.

Крім того, ВООЗ не підтримує обов’язкову вакцинацію, як умову для міжнародних поїздок. Ми нагадуємо про нерівний розподіл доступності вакцин між заможними країнами та країнами з низькими доходами, а також обмежену глобальну доступність вакцин. Втім, система цифрових ковід-сертифікатів у ЄС пропонує три різних типи: сертифікат про вакцинацію, сертифікат про негативний тест, або сертифікат одужання від СОVID-19. Ці варіанти полегшують можливість поїздки для тих, хто поки не отримав вакцину.

Чи планує ВООЗ давати рекомендації щодо комбінування певних вакцин через поширення штаму "Дельта"?

Наразі немає даних про імуногенність або ефективність схеми поєднання різних вакцин. Водночас клінічні випробування, проведені Оксфордським університетом у Великобританії, вивчають змішування вакцини AstraZeneca і вакцини Pfizer. Це випробування нещодавно було розширено і тепер включає вакцини Moderna і Novovax. ВООЗ заохочує і вітає подальші дослідження комбінацій різних продуктів.

Що головне варто знати українцям про поширення штаму "Дельта"?

Станом на 13 липня, тобто кілька тижнів тому, не менш 111 країн і територій повідомили про виявлення штаму "Дельта". Очевидно, що він продовжить поширюватися, і в найближчі місяці буде домінувати в Європі та в усьому світі. Ймовірно через це зросте захворюваність, тиск на системи охорони здоров'я (особливо в умовах низького охоплення вакцинацією населення).

"Дельта" дійсно швидко поширюється, заражаючи незахищених і вразливих людей. Але і проти цього штаму вакцини залишаються ефективним засобом уникнути важкого перебігу хвороби та смерті, що дуже добре. Тому головне – вводити дві дози вакцини, забезпечувати собі повний захист.

Коли українцям чекати на новий спалах COVID-19?

Точну відповідь дати важко. Але, зважаючи на наявні дані, широке поширення "Дельта", заходи охорони громадського здоров'я і соціальні заходи, охоплення вакцинацією та інші параметри, прогнозуємо, що випадки інфікування та госпіталізації почнуть рецидивувати в кінці серпня - на початку вересня і триватимуть до зими, в залежності від дій уряду та розширення масштабів вакцинації. Тому саме зараз вдалий час вакцинуватися, поки штам "Дельта" ще широко не поширився в країні.

Уявіть, що через інтерв’ю звертаєтеся до українських можновладців. На що їм звернути увагу щодо протидії пандемії?

Зі всією повагою та з великою подякою, пропоную насамперед, продовжити моніторинг епідеміологічної ситуації. Треба розширювати тестування до генетичного секвенування SARS-COV-2, мати адаптивну систему заходів охорони громадського здоров'я.

По-друге, продовжувати вакцинацію населення проти COVID-19. В найближчі тижні та місяці важливо приділити увагу вакцинації пріоритетних груп, а потім всього населення. Важливо забезпечити людям доступ до планової імунізації.

По-третє, забезпечити безперервність надання інших медичних послуг на всіх рівнях, починаючи з первинної медико-санітарної допомоги та закінчуючи лікуванням хронічних станів.

Автор: Ірина Петренко

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