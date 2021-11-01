Лікар-інфекціоніст Федір Лапій: Хочете вакцинувати проти COVID-19 дитину не з групи ризику? "Підчистіть" пропущенні щеплення

Голова Національної групи експертів з імунізації Федір Лапій розповів УНІАН, хто може зробити додаткову дозу вакцини від коронавірусу, якими є умови щеплення для дітей віком від 12 років і чи буде вакцинація для них обов'язковою.

Що кажуть вчені, експерти щодо можливості застосування третьої дози вакцини від COVID-19?

Я би хотів, щоб ми чітко розуміли термінологію, яку варто використовувати. Поняття "третя доза" не зовсім коректне. Варто говорити про "додаткову дозу" й окремо про "бустерну дозу", синонім останньої - ревакцинація. Це трошки різні поняття. Коли мова йде про додаткову дозу, то це "плюс одна доза" в схемі первинної вакцинації. Робиться вона для того, щоб забезпечити кращу імунну відповідь, кращий захист для осіб, які гірше ніж інші відповідають на стандартні дози, стандартну схему вакцинації.

Поясню. Якщо говорити про AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, CoronaVac, Moderna, то первина вакцинація передбачає введення двох доз. Але рекомендують вводити додаткову дозу при ослабленому імунітеті (наприклад, онкохворим). Не важко порахувати, що це буде третя доза. Але якщо мова йде про вакцину Johnson&Johnson, схема якої передбачає введення однієї дози, то виходить, додаткова доза - друга.

Тепер про те, що таке ревакцинація. З плином часу захист слабшає. Для посилення імунної відповіді, більш тривалого імунітету, відновлення захисту, посилення захисту, через визначений інтервал часу вводять ревакцинальну або бустерну дозу. Як правило, її вводять через шість місяців. Це можна коректно порівняти з ревакцинацією проти дифтерії, правця. Там так само є первинна вакцинація, потім третя доза, а потім вакцина кожні десять років.

З додатковою дозою питання чітко зрозуміло. Як я вже сказав, є особи, які мають серйозні супутні захворювання, або приймають певні препарати, та гірші захищені, є чіткі дані, що їм потрібна додаткова доза. А от щодо ревакцинації, на сьогодні ще не має ясності. Є лише приклад Ізраїлю, де проводили ревакцинацію, є дослідження про те, що це безпечно, є дослідження, що після введення ревакцинальної дози мають значно сильнішу імунну відповідь. Але немає достатньо даних про те, що це потрібно для відновлення ефективного захисту.

На сьогодні в Україні прийнято рішення рекомендувати ревакцинацію через шість місяців після стандартного курсу вакцинації для медичних працівників і працівників будинків інтернатного типу. Зараз проводяться процедури оформлення рекомендації в наказ.

Інші групи залишаються без ревакцинації?

Поки для всіх інших ми рішення не прийняли. В багатьох країнах світу так само такі рішення не прийняли. Це не означає, що ми повинні орієнтуватися на інших, але немає на сьогодні переконливих доказів, що для пересічних громадян є необхідною ревакцинальна, або бустерна доза.

Зараз відбувається вивчення цього питання. Є багато нюансів, вибачте, я не хотів би три години розповідати про інтервали між першою та другою дозою, про те, що є різні типи вакцини, про те, що є клітинний імунітет і т.д і т.п…

Крім того, є технічне питання, нам потрібно, щоб можна було цю дозу внести в електрону систему так, щоб це не розпізнавалось, як помилка. Щоб підтягувалось в "Дії".

Були розмови про щеплення вакцинами різних виробників. Що про це скажете?

Це цікаво. Наразі це питання перебуває на розгляді, і не лише в Україні. Ведеться вивчення схеми, коли перші дві дози - одного виробника, а додаткова, ревакцинальна - іншого. І є вже дані про імунну відповідь, але немає даних про те, чи потрібно це для кращої ефективності. Відповіді поки що нема.

Але сьогодні рекомендація: ревакцинальна, бустерна або додаткова доза робиться вакциною тогож виробника.

Розкажіть про рішення дозволити вакцину проти COVID-19 для дітей віком від 12 років.

Ще кілька місяців тому багато країн вже почали вакцинацію дітей від 12 років. Це зробили Ізраїль, США, Німеччина, Італія, Франція. Україна та Британія зробили вакцину доступною не для всіх охочих, а для групи ризику, для тих хто має ризик важкого перебігу COVID-19 (ми знаємо, що діти з цукровим діабетом дуже тяжко хворіють).

Ми хотіли мати більш переконливі дані про те, що вакцина є безпечною для щеплення дітей. Ви запитаєте: "Ви ж дозволили для дітей з групи ризику?". Так, там співвідношення йде "ризик-користь". Ті дані, що були, свідчили, що вакцина є безпечною, але сказати: "Вакцинуватися можуть всі діти без супутньої патології від 12 років" – було б не зовсім правильним рішенням. З часом накопичилось достатньо даних про безпеку використання цієї вакцини у дітей.

27 вересня відбулося засідання Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, на якому повернулись до розгляду питання застосування вакцини у дітей від 12 років. Було прийнято рішення: рекомендувати МОЗ зробити вакцину доступною.

При цьому, пріоритетна група залишається такою самою. Ми повинні зосередити всі наші зусилля, щоб вакцинувати групи ризику, незалежно від віку. Якщо виникає дефіцит вакцин Pfizer, значить,ми дітям відмовляємо.

Принаймні зараз дефіциту немає.

Поставки в Україну відбуваються, нові вакцини приходять. До кінця року ще буде близько 17 млн доз. Крім цього, є вакцини AstraZeneca, CoronaVac, будуть ще поставки гуманітарної допомоги. Можливо, це буде Moderna.

Тому, після розгляду питання безпеки, після розгляду питання: "Чи забезпечуємо ми достатню кількість доз вакцин для груп ризику?", рекомендація застосування вакцини у дітей від 12 років була затверджена.

Мова не йде про те, що зараз є обов’язкова вакцинація. Визначено групи, які підлягають обов’язковій вакцинації - діти до неї не входять. Ми не включаємо вакцину проти COVID-19 в календар щеплення. Це не стосується того, що якщо дитина не вакцинована, її не допустять до навчання. Ні. Ми зробили цю вакцину доступною для притомних батьків. Є лише одна умова. У нас зазначено, що для того, щоб задовольнити бажання батьків провакцинувати дитину проти COVID-19, дитина має бути вакцинована відповідно до переліку інфекційних хвороб, які є в календарі щеплень, і які відповідають її віку.

Ми це прописали спеціально. Наприклад, для поїздки за кордон може бути вимога - вакцинація проти COVID-19. Щоб не вийшло так, що батьки тільки заради поїздки робили цю вакцинацію, ми кажемо: "Хочете вакцинувати дитину не з групи ризику? "Підчистіть" пропущенні щеплення".

В інтересах дитини, щоб батьки задумалися, захистили дитину від кору, паротиту, краснухи. Захистили від дифтерії, правця.

Яка в Україні ситуація з хворобами, про які ви кажете?

Погана. В цьому році у нас нижче рівень охоплення, якщо порівнювати з попереднім. Яка може бути динаміка в умовах дуже потужної хвилі, коли медична система перевантажена, коли сімейні амбулаторії зараз завантажені прийомом хворих, необхідністю амбулаторного ведення пацієнтів з COVID-19? Зрозуміло, що не сильно є можливість займатися вакцинацією дітей. Але боротьба з COVID-19 не виключає того, що інші проблеми потребують уваги.

Влад Абрамов

Автор: Влад Абрамов

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