Лікар зазначив, що при цьому більшість основних симптомів COVID-19 майже не змінилися.

Багато людей з коронавірусною хворобою почали скаржитися на сильну нудоту, через що хворим важко харчуватися і пити.

Про це повідомив Сергій Дубров, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О. Богомольця, передає Коронавірус_інфо.

"Це дуже погано, оскільки для зменшення інтоксикаційного синдрому потрібно вживати багато рідини", — зазначив Дубров.

Лікар зазначив, що при цьому більшість основних симптомів COVID-19 майже не змінилися — це кашель, підвищена температура, м’язовий біль, ускладнене дихання, втома.

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"Під час останньої хвилі менша кількість хворих втрачають відчуття нюху та смаку, ніж було попередньо. Збільшилася кількість людей з розладом шлунково-кишкового тракту. Як правило, такий симптом частіше зустрічається в дітей", — наголосив Дубров.

Також лікар розповів, що через штам "Дельта" стан пацієнтів може дуже різко погіршитися і буквально за декілька днів із відносно стабільного перейти в критичний.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ірина Погоріла