З 14,1 млн дорослих 12 млн отримали по два щеплення проти коронавірусу.

Україна подолала показник у 40% вакцинованих серед дорослого населення.

Як повідомляється на сайті глави держави, про це йшлося на селекторній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського.

Як повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, на сьогодні Україна подолала показник у 40% вакцинованих серед дорослого населення. За його словами, з 14,1 млн дорослого населення 12 млн отримали по два щеплення проти коронавірусу.

Однак, Ляшко зауважив, що впродовж останніх двох тижнів спостерігається зниження темпів вакцинації.

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Зазначимо, на вимогу ВООЗ до кінця 2021 року в кожній країні повинна бути вакцинована саме така кількість людей.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня Верховна Рада виділила з державного бюджету на 2021 рік 8 млрд грн, які буде направлено на виплати по 1 тис. грн кожному вакцинованому від COVID-19 українцю.

Програмою передбачено, що всі повнолітні громадяни України, які пройшли повний курс щеплення проти COVID-19, зможуть отримати 1000 грн від держави. За ці кошти вони матимуть можливість придбати абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, купити квитки на залізничні та авіаперевезення по Україні, придбати книжки.

Програма реалізовуватиметься в декілька етапів. З 19 грудня послуга стане доступна в мобільному застосунку "Дія". Це — найшвидший і найпростіший спосіб. На другому етапі (3-й квартал 2022 року) буде запропоновано альтернативний механізм нарахування, над яким зараз працюють.

Довідка УНІАН. Вакцинальна кампанія в Україні розпочалась 24 лютого 2021 року. Відтоді щеплення проти COVID-19 отримали 14 131 445 людей. 14 131 443 з них отримали першу дозу. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 457 651 людина.

За даними МОЗ, загалом в країні провели 26 589 094 щеплення обома дозами.

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 960 778,

Coronavac – 4 636 034,

AstraZeneca – 1 602 986,

Moderna – 1 423 780,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Зауважимо, за даними МОЗ, 85% госпіталізованих через коронавірус в Україні не мають хоча б одного щеплення проти COVID-19.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що варто знати

Автор: Антоніна Доломанжи