Найбільше нових випадків за добу в Києві, Одеській та Волинській областях.

Впродовж минулої доби, 12 грудня, в Україні зафіксували 4 073 нових хворих на коронавірус. Серед них - 377 дітей та 37 медичних працівників. До лікарень госпіталізували 1 456 людей з середнім або важким перебігом COVID-19. Померли - 188 українців. Натомість одужали - 9 966 хворих.

Про це свідчать останні дані МОЗ.

Добовий показник захворюваності традиційно знизився після вихідних. Кількість тих, хто одужав за добу, значно перевищує число нових випадків зараження.

Читайте такожВ Україні стала ширшою "помаранчева" зона карантинуНайбільше нових випадків виявили у Києві (570), а також в Одеській (394), Волинській (310) та Дніпропетровській (283) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 563 165 осіб; одужали - 3 205 879 осіб; летальних випадків - 91 215.

Тест на коронавірус в Україні

Темпи тестування громадян на коронавірус у вихідні дні досить низькі. Зокрема вчора в Україні провели всього 29 677 тестів на коронавірус, зокрема методом ПЛР – 11 639, методом ІФА – 2 882 та досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 15 156.

Коронавірус у Києві: дані на 13 грудня 2021

У Києві за минулу добу, 12 грудня, COVID-19 виявили у 570 мешканців, 19 хворих померли від ускладнень хвороби. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

Так, серед нових захворілих: 332 жінки та 212 чоловіків, а також 26 дітей.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському (149), Подільському (81) та в Оболонському (68).

До медичних закладів протягом доби госпіталізували 43 хворих на COVID-19 та 78 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

За інформацією Кличка, 12 грудня померли 10 жінок від 63 до 89 років і 9 чоловіків від 30 до 84 років.

Загалом на сьогодні у Києві 313 тис. 705 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Подолали хворобу загалом 286 тис. 030 людей. Померла 7 тис. 881 людина.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

В Україні за минулу добу вакцинували від коронавірусу більш як 53 тисячі людей. З яких першу дозу отримала 16 551 людина, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 36 740 людей.

Ще днем раніше кількість щеплених за добу становила понад 83 тисячі.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 14 131 445 людей. З них отримали першу дозу - 14 131 443 людини, а повністю імунізовані та отримали дві дози - 12 457 651.

У загальній кількості в країні проведено 26 589 094 щеплення.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавірус в Україні: що варто знати

Автори: Вікторія Гордієнко, Катерина Гірник