У десятків хворих підозрюють наявність штаму "Дельта", проте точний діагноз ще не встановлено.

В Одесі через масове зараження COVID-19 закривають оздоровчий центр "Молода гвардія", підозрюють штам "Дельта".

Станом на ранок середи, 18 серпня, у "Молодій гвардії" захворіли 53 людини: 50 дітей і троє вожатих, про це на брифінгу розповів головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров, повідомив кореспондент УНІАН.

Ймовірно, що у 33 осіб – штам "Дельта", але точний діагноз встановлюватимуть столичні фахівці.

"Висновки робити рано – це попередні результати, біоматеріали відправлені в лабораторії Києва", – підкреслив Гончаров.

Інфіковані діти проживають у таборі "Зоряний" (один з трьох таборів "Молодої гвардії"), у якому перебувають в цілому близько 500 дітей (всі – контактні особи).

За словами керівника Департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА Наталії Одарій-Захар'євої, діти прибули 7 серпня, про перших хворих чиновникам стало відомо 12 серпня.

Глава департаменту заявила, що контактні особи залишаться в центрі на два тижні. Але його готують до закриття.

Читайте такожСпалах COVID-19 в одеському таборі "набрав обертів": батьки поділилися скаргами (відео)У зв'язку з цим понад 500 дітей (проживають у двох інших таборах) відсьогодні починають відправляти додому. Перед від'їздом їх протестують на коронавірус, і у разі підтвердження інфекції залишать у таборі.

Як зазначалося, в центрі всього – 1 тис. 58 дітей у віці 9-18 років з 18 регіонів України, працюють 500 співробітників.

"Епідситуація під контролем, діти розсортовані, підписаний лист про повне закриття табору. Контактні особи – на ізоляції: це – 494 дитини. Працівники теж не будуть залишати територію до завершення ізоляції", – сказала чиновниця.

За словами фахівців, більшість хворих дітей – у задовільному стані. Четверо з них, у яких є супутні захворювання, госпіталізовані до Одеської дитячої міської клінічної лікарні №3. Сьогодні, ймовірно, будуть госпіталізовані ще троє – у них спостерігається підвищена температура.

Раніше в Одесі поліція почала розслідування за фактом масового зараження COVID-19 у дитячому оздоровчому центрі "Молода гвардія".

У вівторок, 17 серпня, стало відомо, що інфіковані вже 45 дітей, з яких четверо госпіталізовані.

Український дитячий центр "Молода гвардія" (аналог Кримського" Артеку") перебуває у віданні Міністерства соціальної політики України. Займає площу 30,8 га, розташований на березі Чорного моря. Складається з постійно працюючих таборів "Зоряний" і "Сонячний", влітку відкривається третій табір – "Прибережний". У кімнатах проживають 8-10 осіб.

Автор: Лариса Козова