Інфіковано понад 40 дітей у віці 12-14 років і троє вожатих.

В Одесі поліція почала розслідування за фактом масового зараження COVID-19 у дитячому оздоровчому центрі "Молода гвардія".

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, про інфікування 19 дітей і дорослих у дитячому центрі, що розташований у Суворовському районі міста, правоохоронці дізналися в ході моніторингу мережі Інтернет.

Встановлено, що діти, які на початку серпня прибули сюди на відпочинок та оздоровлення, мали довідки про сприятливе епідеміологічне оточення. Однак вже через тиждень у кількох дівчаток і хлопчиків з'явилися ознаки гострої респіраторної хвороби. Всім їм були проведені діагностичні тести на COVID-19, у більшості неповнолітніх результати виявилися позитивними. Тому їх одразу ізолювали від інших дітей.

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Згодом коронавірусну інфекцію експрес-тестами діагностували у ще кількох дітей та педагогів. Всі хворі зараз перебувають під постійним наглядом лікарів.

"Один з трьох таборів оздоровчого центру, в якому проживали хворі діти, закритий на карантин. Інші два табори працюють з дотриманням усіх належних норм", - стверджують у главку.

Відомості за даним фактом поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам і масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Проводиться розслідування.

Як стало відомо УНІАН, захворювання зафіксовано в дитячому оздоровчому центрі "Молода гвардія" (аналог кримського "Артеку"). Керівництво центру поінформувало журналістів про те, що ізольовано понад 40 дітей у віці 12-14 років і троє вожатих. Станом на ранок вівторка підвищена температура була у п'ятьох неповнолітніх.

Довідка УНІАН. Український дитячий центр "Молода гвардія" перебуває у віданні Міністерства соціальної політики України. Займає площу 30,8 га, розташований на березі Чорного моря. Складається з постійно працюючих таборів "Зоряний" і "Сонячний", влітку відкривається третій табір – "Прибережний". У кімнатах проживають 8-10 осіб.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Лариса Козова