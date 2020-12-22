Питання легалізації медичного канабісу планують врегулювати нормативними актами уряду.

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів про майбутні рішення щодо застосування в Україні медичного канабісу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу, відповідаючи на питання щодо реалізації результатів опитування президента та відповідних законодавчих ініціатив.

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Арахамія зазначив, що рішення стосовно застосування медичного канабісу вже "майже готове".

"Ви ж розумієте, що таке медичний канабіс. Ми не кажемо про вирощування в Україні і таке інше. І ми вирішили, що можемо без законопроекту, а актами Кабміну, фактично, вирішити це питання. Так званий "червоний рецепт" - це всі опіати, вони йдуть за "червоним рецептом". Додати просто в цей список всі ліки, яких потребують онкохворі та інші", - сказав він.

За словами Арахамії, пропонується розширити список цих препаратів, і протестувати такий механізм допомоги хворим протягом 3-4 місяців.

"Я вважаю, що це не буде викликати ніяких проблем... Тоді вже можемо розглядати безпосередньо в парламенті питання локалізації - тобто, виробництва цих ліків на території України. А поки що можна використовувати імпортні препарати", - пояснив Арахамія.

Своєю чергою голова партії "Слуга народу", перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко зазначив, що у парламенті зареєстровано законопроект про зменшення кількості народних депутатів до 300 осіб.

"Він готовий до голосування, наскільки я знаю. Тут питання просто порядку денного, чи будемо ми готові. Там треба 300 голосів. Чи буде підтримка інших фракцій, чи буде мобілізація нашої фракції", - додав він.

Всеукраїнське опитування і медичний канабіс

25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. Одночасно з ними проводилось загальнонаціональне опитування, ініційоване президентом Володимиром Зеленським. Кожному українцю пропонували відповісти на п'ять запитань: чи підтримує він запровадження довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах; чи підтримує створення на Донбасі вільної економічної зони; чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300 осіб; чи підтримує громадянин легалізацію медичного канабісу для зменшення болю у тяжкохворих; чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.

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Автор: Тетяна Поляковська