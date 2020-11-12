Більшість респондентів заявили, що проведення опитування "5 питань від президента" жодним чином не вплинуло на їх ставлення до Володимира Зеленського.

Понад 80% українців не брали участі у президентському опитуванні в день місцевих виборів 25 жовтня.

Про це свідчать дані загальнонаціонального опитування громадської думки, проведеного Центром "Социс" з 28 жовтня по 2 листопада 2020 року.

Так, відповідаючи на запитання: «Чи брали Ви участь у всенародному опитуванні 25 жовтня, ініційованому президентом В.Зеленським?», лише 16,5% респондентів сказали, що брали участь, а 80,5% зазначили, що не брали участі.

Більшість респондентів (68%) заявили, що дане опитування жодним чином не вплинуло на їх ставлення до Володимира Зеленського. Лише 2,4% респондентів зазначили, що воно «суттєво покращило ставлення до В.Зеленського», а 10,3% сказали, що «дещо покращило ставлення».

В той же час 7,9% відповіли, що президентське опитування «дещо погіршило ставлення до В.Зеленського», а 5,9% - «суттєво погіршило ставлення».

Центр "Социс" провів телефонне опитування (CATI) з використанням планшетів серед дорослого населення України (крім окупованого Криму та непідконтрольних територій на сході України) за такими показниками як стать, вік, регіон проживання та тип населеного пункту. Обсяг вибірки – 2 тис. респондентів.

Опитування Зеленського у день виборів

25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори.

Одночасно з ними проводилось загальнонаціональне опитування, ініційоване президентом. Кожному українцю пропонували відповісти на п'ять запитань: чи підтримує він запровадження довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах; чи підтримує створення на Донбасі вільної економічної зони; чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300 осіб; чи підтримує громадянин легалізацію медичного канабісу для зменшення болю у тяжкохворих; чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.

9 листопада в "Слузі народу" заявили, що оголосять дані дослідження "5 питань від президента" після оприлюднення офіційних результатів місцевих виборів.

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Автор: Надя Пришляк