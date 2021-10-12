Вагітна, яка захворіла на коронавірус, пізно звернулася за медичною допомогою, дізналися журналісти.

У Чернігові внаслідок ускладнень від коронавірусу COVID-19 померла 39-річна вагітна жінка.

Про це у вівторок, 12 жовтня, під час наради в міськраді повідомив генеральний директор Чернігівської міської лікарні №2 Владислав Кухар.

За його словами, протягом тижня в місті від COVID-19 померли 18 осіб, у тому числі жінка, яка перебувала на 22-му тижні вагітності.

Як уточнили УНІАН в лікарні, жінка досить пізно звернулася за медичною допомогою і не була вакцинована.

"На сьогодні є рекомендації вакцинуватися вагітним, але чомусь у людей спрацьовує протилежна реакція – якщо жінка вагітна, вакцинуватися не потрібно, тому і зростає ризик тяжкого перебігу коронавірусу", – додали в медзакладі.

Читайте такожВ одеському таборі "Молода Гвардія" новий спалах коронавірусу (відео)Упродовж минулого тижня у Чернігові на коронавірус захворіли 639 жителів міста, 168 з них – госпіталізовані.

За інформацією медиків, все більше людей потребують кисневої підтримки.

Наразі в лікарнях Чернігова зайнято 239 або понад 93% "ковідних" ліжок.

За словами мера Владислава Атрошенка, якщо рівень госпіталізації досягне 350 осіб, у місті буде оголошено локдаун.

Нагадаємо, в Україні 11 жовтня коронавірус знайшли у 11 996 осіб, а 10 числа COVID-19 діагностовано у 8 832 громадян.

За весь час пандемії, яка розпочалася у березні 2020-го, в нашій країні на коронавірус захворіли 2 млн 562 тис. 085 осіб, одужали – 2 млн 297 тис. 899, а померли – 59 тис. 052.

В Україні дві дози вакцини від коронавірусу вже отримали 6 млн 198 тис. За офіційними даними, населення української держави перевищує 41 млн осіб.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні Ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію можна дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ірина Синельник