За весь час пандемії в Україні захворіли на COVID-19 2 млн 562 тис. 085 осіб, одужали – 2 млн 297 тис. 899, померли – 59 тис. 052.

В Україні вчора зафіксовано 11 тис. 996 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли 1 тис. 262 дитини та 227 медпрацівників.

Читайте такожВ Україні виділили 150 мільйонів гривень на діагностику COVID-19Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

Також за минулу добу госпіталізовано 2 тис. 274 особи, померли від ускладнень хвороби – 352.

За весь час пандемії в Україні захворіли на COVID-19 2 млн 562 тис. 085 осіб, одужали – 2 млн 297 тис. 899, померли – 59 тис. 052.

Крім того, в Україні вчора вакцинували проти COVID-19 123 тис. 230 осіб. Так, одну дозу отримали 60 тис. 176 людей, повністю імунізовані - 63 тис. 054.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 млн 609 тис. 049 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 млн 198 тис. 086. Загалом проведено 13 млн 807 тис. 133 щеплення.

Коронавірус в Україні: статистика за попередню добу

За минулу добу в Україні захворіли на коронавірус 8832 людей, зокрема 863 дитини та 78 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 2 672 людини з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 207 пацієнтів. Водночас одужали 2 053 людини.

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Автори: Ольга Робейко, Світлана Закелова